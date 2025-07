Canadá: Carney anuncia tarifa extra de 25% para aço com origem chinesa, exceto se vindo dos EUA

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, anunciou nesta quarta-feira (16) a imposição de uma tarifa adicional de 25% sobre as importações de aço de todos os países, exceto os Estados Unidos, quando o produto contiver material "derretido e derramado na China". A medida visa proteger a indústria siderúrgica nacional diante do que classificou como práticas desleais. "Vamos estabilizar nosso mercado nacional de aço e deixá-lo longe de tensões comerciais", afirmou Carney.

Como parte do pacote, Carney também anunciou que o Canadá reduzirá as cotas tarifárias para produtos siderúrgicos de países que não têm acordo de livre comércio com o país. "Vamos reduzir os níveis de cotas tarifárias de 100% para 50% dos volumes de 2024", disse o premiê.

"Nos tornamos muito dependentes dos EUA e devemos diversificar relações comerciais", declarou Carney. Segundo ele, o país tem "potencial de ser nosso maior consumidor de nosso próprio aço" e usará mais insumos nacionais em obras públicas. "Vamos usar mais aço canadense em projetos nacionais", prometeu.