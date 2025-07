CNI: tarifaço pode reduzir em 0,16% o PIB do Brasil e da China; PIB americano pode cair 0,37%

O levantamento menciona que os setores mais prejudicados com a tarifa sobre o Brasil são o de tratores e máquinas agrícolas, com queda estimada em 11,31% na exportação e redução de 4,18% na produção; aeronaves, embarcações e outros equipamentos de transporte, com queda de 22,33% na exportação e redução de 9,19% na produção; bem como o de carnes de aves, com queda de 11,31% na exportação e redução de 4,18% na produção.

O Estados brasileiros mais afetados no PIB seriam: São Paulo (com queda de R$ 4,4 bilhões); Rio Grande do Sul (- R$ 1,9 bilhão); Paraná (- R$ 1,9 bilhão); Santa Catarina (- R$ 1,7 bilhão) e Minas Gerais (- R$ 1,66 bilhão).

Estima-se ainda que a participação das exportações aos EUA no faturamento bruto da indústria extrativa seja de 4,5% do total. Na extração de petróleo e gás natural, essa porcentagem é de 5,3%; na indústria de transformação, 2,6%; outros equipamentos de transporte (aeronaves e embarcações), 22,1%; Madeira, 17%; Metalurgia, 10,1%; Máquinas e equipamentos, 4,8%; e Couros e Calçados/Celulose e papel, 4,5%.

Ainda segundo o estudo, o Brasil aplica tarifa média de 2,7% às importações de produtos americanos. Nos últimos dez anos (2015-2024), os EUA mantiveram superávit consistente com o Brasil de US$ 43 bilhões em bens e US$ 165 bilhões em serviços. Além disso, os EUA são o 3º maior parceiro comercial do Brasil, sendo o destino de 12% das exportações brasileiras e a origem de 16% das importações. Os EUA são ainda o principal destino das exportações da indústria de transformação, correspondendo a 78,2% das exportações em 2024.