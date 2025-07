Com melhora em NY, Ibovespa interrompe série negativa, aos 135,5 mil pontos

Os relatos sobre a iminente demissão ou permanência de Powell no comando do Fed até o fim de seu mandato, em maio de 2026, dominaram os negócios com ativos financeiros, aqui e no exterior, ao longo do dia. No início da tarde, antes de Trump vir a público desmentir os rumores sobre demissão, o mercado elevou, para 66%, a aposta de corte de juro pelo Federal Reserve em setembro, segundo ferramenta de monitoramento do CME Group, enquanto circulavam as informações de que o presidente americano o afastaria. Mais cedo, o mercado estimava em 55,6% a chance de corte de juros em setembro.

"Muitas pessoas querem o emprego de Powell, já me ligaram implorando para terem o trabalho", disse também Trump nesta quarta-feira. A ambiguidade apareceu também em outro comentário, no qual o presidente americano afirmou acreditar que Powell esteja sendo investigado por fraude na reforma do Fed, sem entrar em detalhes.

Prêmio Nobel de Economia, Paul Krugman avalia que, apesar das ameaças e do desgaste acumulado, Trump não conseguirá demitir o presidente do Federal Reserve antes do fim do mandato de Powell. O problema é quem virá depois, afirma Krugman, alguém que, ao que tudo indica, "fará o que ele Trump quiser".

Considerado um dos favoritos a substituir Powell no Fed, o diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, voltou a criticar, hoje, o banco central americano. Em entrevista à Fox Business, acusou o Fed de estar "muito, muito lento" no processo de relaxamento monetário. "O que precisa acontecer é que o Federal Reserve precisa voltar à curva onde os juros devem estar", afirmou.

"Há uma piora de dinâmica para a Bolsa brasileira, que colocou hoje o Ibovespa abaixo dos 135 mil pontos, na mínima do dia", diz João Piccioni, CIO da Empiricus Asset. De ontem para hoje, além das questões em torno de Powell, a mira da Casa Branca em relação ao Brasil pareceu ainda mais calibrada para causar o máximo estrago, com a decisão do governo americano de lançar investigação sobre práticas comerciais do País que seriam danosas aos Estados Unidos.

Em outro desdobramento, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgou nesta quarta-feira que o governo federal enviou, ontem, uma carta à gestão de Donald Trump sobre as tarifas de 50% anunciadas para o Brasil, com vigência prometida para 1º de agosto. Conforme o MDIC, a carta critica a taxação, mas cobra respostas à busca por diálogo - o que estaria sendo tentado de forma oficial pela diplomacia brasileira desde meados de maio.