Expectativa de piora na economia aumenta com tarifaço de Trump, aponta pesquisa Genial/Quaest

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 16, mostra que a percepção dos brasileiros de que a economia do País vai piorar nos próximos 12 meses saltou de 30% para 43% após o anúncio de tarifas em 50% pelo presidente norte-americano Donald Trump sobre produtos nacionais importados. Os que acreditam que vai melhorar são 35% ante 45% do levantamento anterior e 19% pensam que vai ficar do mesmo jeito.

Em relação aos últimos 12 meses, houve uma oscilação positiva na avaliação. A visão de piora recuou de 48% para 46%, enquanto a de melhora foi de 19% para 21%. Os 30% que consideram que a economia está igual se mantiveram.

A percepção de que o preço dos alimentos nos supermercados subiu recuou de 79% para 76%, enquanto essa impressão sobre o preço dos combustíveis foi de 53% para 56%. Já em relação ao aumento nas contas de água e luz foi percebido por 62%, ante o porcentual de 60% na pesquisa anterior. Para 80%, o poder de compra é menor do que há um ano.