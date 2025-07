Haddad: Sobre perda com retirada do risco sacado, vamos começar a trabalhar nisso

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 16, que a equipe econômica vai começar a trabalhar na semana que vem no impacto da retirada do risco sacado do decreto que aumentou as alíquotas do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF).

Mais cedo, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decidiu retomar a validade do decreto do governo Luiz Inácio Lula da Silva sobre o IOF, suspendendo apenas o trecho que tributava as operações de risco sacado. Moraes argumentou que tai operações não apresentam dinâmica de operações de crédito.

"Nós vamos começar a trabalhar nisso semana que vem. Nós temos aí também o relatório bimestral para apresentar dia 22 de julho. O fato da decisão ter sido tomada hoje ajuda bastante", disse Haddad nesta noite.