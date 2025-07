Lira sobre IR: 'Não há expectativa de tramitação fácil em plenário e IOF não deve impactar'

IOF

Lira afirmou também que uma eventual decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, sobre o impasse do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) não deve influenciar na tramitação do projeto sobre imposto de renda. Segundo ele, cabe ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e à cúpula do Congresso encontrar uma saída para o tema.

"Não vejo relação entre uma coisa e outra. Se especulou muito da possibilidade de aqui se encontrar uma compensação para IOF. Mas não houve consenso com relação a isso. O governo tem uma posição, o Congresso aparentemente tem outra posição", falou.

Redutor na tributação de dividendos

Questionado sobre a reincorporação do redutor em seu relatório, Lira teve ontem um retorno da Fazenda sobre assunto e explicou que, antes, não tinha dados que garantissem que a manutenção do mecanismo "não causaria um excesso de arrecadação ou de uma inconsistência na devolução".

Segundo o relator, a "sobra" de R$ 12,7 bilhões na arrecadação do projeto foi usada para compensar o redutor. "A conta do governo do redutor é de R$ 6 bilhões em 2027 e R$ 6 bilhões em 2028. Portanto, dentro do valor da sobra. Se houver algum déficit, deve ser mínimo", indicou.