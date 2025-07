Moedas Globais: dólar recua ante pares com Powell e tarifas no radar

O dólar recuava ante principais pares nesta quarta-feira, 16, embora tenha arrefecido a queda após o presidente dos EUA, Donald Trump, negar relatos sobre possível demissão do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell. Investidores também acompanharam as ameaças tarifárias do republicano, que prometeu divulgar em breve uma lista de tarifas acima de 10% para países menores.

O índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis moedas fortes, fechou em baixa de 0,22%, a 98,392 pontos. Por volta das 16h50 (de Brasília), a divisa americana caía a 147,87 ienes, enquanto o euro subia a US$ 1,1636 e a libra avançava a US$ 1,3418.

Trump afirmou hoje que "não estamos planejando nada" em relação à possível demissão de Powell da presidência do Fed, como relatado mais cedo pela imprensa americana - em reportagens que o presidente chamou de "não verdadeiras". No entanto, o republicano voltou a criticar duramente o chefe do banco central e indicou que a mudança no comando da instituição "acontecerá nos próximos oito meses".