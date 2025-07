Na contramão do exterior, dólar tem ligeira alta de olho em tensões comerciais

Ontem à noite, o Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês) abriu investigação sobre supostas práticas comerciais desleais do Brasil, sinalizando dificuldade nas negociações em torno das tarifas de 50% que os americanos prometem impor a produtos brasileiros a partir de 1º de agosto.

A leitura é a de que o tarifaço do presidente americano, Donald Trump, que hoje voltou a elogiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, favorece Lula e reduz as chances de um candidato à direita do espectro político, em tese mais comprometido com a austeridade fiscal, vencer o pleito em 2026.

Segundo o estrategista-chefe da EPS Investimentos, Luciano Rostagno, o comportamento do dólar no mercado local reflete o aumento das tensões comerciais entre Estados Unidos e Brasil. Ele vê também certa cautela em relação ao quadro fiscal, diante das expectativas pela decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre o aumento de alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) pleiteado pelo governo, mas derrubado pelo Congresso por decreto legislativo.

"Temos também a melhora na popularidade do Lula, que eleva a percepção de risco fiscal, especialmente após a eleição de 2026", afirma Rostagno, acrescentando que o dólar já se desvalorizou bastante em julho, "corrigindo" parcialmente o movimento dos últimos meses. "De certa forma, a postura do governo brasileiro de buscar o diálogo com os Estados Unidos, em vez de partir para o confronto, evita uma desvalorização maior do real".

O governo brasileiro enviou carta ao americano, segundo informou hoje o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), em que critica a tarifa de 50%, mas reafirma o compromisso com o diálogo, buscado pelo Brasil desde maio.

No início da tarde, a divisa desceu até a mínima de R$ 5,5569, na esteira do aprofundamento das perdas da moeda americana no exterior, após notícia do The New York Times de que Trump teria apresentado um rascunho do que seria uma carta de demissão de Powell, cujo mandato termina em maio de 2025.