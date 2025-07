Paul Krugman: Trump não conseguirá demitir Powell do comando do Fed antes de maio

O economista norte-americano Paul Krugman, vencedor do Nobel de Economia de 2008, não acredita que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai conseguir tirar o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, antes do fim do seu mandato, que termina em maio do próximo ano. O problema é quem virá depois, alerta.

"O que podemos esperar é que ele Trump continue pressionando o Fed a cortar as taxas de juros. Não acho que ele Trump conseguirá afastar Jerome Powell antes de maio próximo", disse Krugman, em texto publicado nesta quarta-feira, 16.

O republicano voltou a negar que planeja demitir Powell, mas renovou as críticas ao chefe do Fed. O The New York Times revelou ainda que Trump teria mostrado um rascunho de uma carta de demissão do presidente do Fed a deputados republicanos, na noite desta terça, 15.