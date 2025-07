Projeto do IR deve ir a plenário em agosto, prevê Arthur Lira

"Temos uma discussão grande para fazer com relação à finalidade das LCA, LCI, debêntures incentivadas, com posições diversas, mas a taxação na MP, a isenção aqui, a finalidade a que se dispõe, como é usada no sistema financeiro. Isso vai ter que ser discutido no plenário da Casa com mais profundidade", falou.

O relator afirmou ainda que terá reuniões com as bancadas da Casa: "No plenário é campo livre. Vamos ter muita discussão pela frente".

Já o presidente da comissão, Rubens Pereira Jr. (PT-MA), disse que a votação sem alterações no colegiado mostrou que o "projeto melhorou muito".

"Pegamos um projeto do Executivo e aperfeiçoamos. O projeto que sai daqui sai com mais justiça social e sai com mais neutralidade. E conseguimos garantir a compensação para Estados e municípios", declarou o petista.