Setor produtivo pede mais prazo e cautela para rever tarifa dos EUA

No entanto, está claro também que não será fácil para o governo convencer Trump a voltar atrás com argumentos convencionais. Os Estados Unidos são superavitários em sua relação comercial com o Brasil - ou seja, vendem mais do que compram. Além disso, o presidente americano já deixou explícito que esse movimento de retaliação não é comercial, mas político.

Quando anunciou a tarifa de 50%, na semana passada, Trump relacionou a taxação ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF, que classificou como "caça às bruxas". Ontem, em entrevista do lado de fora da Casa Branca, voltou a defender o ex-presidente. "Ele não é um homem desonesto." Sobre o motivo de a taxa brasileira ser a maior até agora anunciada, foi mais vago. "(Taxei) Porque eu posso fazer isso", disse.

Trump usa as tarifas como um instrumento de pressão para que o julgamento de Bolsonaro seja encerrado, sem punição. O governo brasileiro não cogita nenhuma ação nesse sentido - nem poderia, já que seria uma intromissão do Poder Executivo no Poder Judiciário.

Tarifas recíprocas

O tom das conversas dos empresários com o governo na reunião de ontem em Brasília era de cautela. Três executivos que estavam no encontro da manhã - com o setor industrial - afirmaram que há consenso de que o ideal é seguir buscando diplomacia, ainda que a ofensiva passe a valer a partir de 1.º de agosto.

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), José Velloso, disse que outro consenso que ampara a cautela mesmo após o prazo é de que não há, para a indústria, possibilidade de vender para outros lugares os produtos que atualmente são vendidos para os americanos. "Se nós perdemos a exportação para os Estados Unidos, não tem como substituir com exportações para outros mercados."