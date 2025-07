Simone Tebet se reúne com Alcolumbre e defende votação da PEC da dívida dos municípios

Tebet disse que o objetivo da conversa é tranquilizar senadores sobre o impacto fiscal.

"Vim tranquilizá-los que não abre espaço fiscal. O único espaço fiscal aberto vai ser absorvido por uma decisão judicial do Supremo, que vai gerar um custo adicional para o Orçamento brasileiro, a partir do ano que vem e de todos os anos, de mais de R$ 10 bilhões, que é em relação à licença maternidade", declarou.

A PEC 66, aprovada na Câmara ontem, 15, propõe que os municípios possam parcelar suas dívidas com a União "até 360 parcelas mensais sucessivas, a primeira das quais vencerá no dia 15 do mês subsequente ao da assinatura do aditivo contratual". O relatório também estabelece que se aplicam ao parcelamento especial todas as disposições da lei que institui o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), que originalmente beneficia os Estados e o Distrito Federal.

Jaques Wagner diz que Senado votará PEC 66 e relatará proposta

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), afirmou que o Senado votará ainda nesta quarta-feira, 16, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 66, que institui limite para o pagamento de precatórios pelos municípios e abre novo prazo de parcelamento de débitos dos municípios com seus regimes próprios de Previdência Social e com o Regime Geral de Previdência Social.

Wagner disse que assumirá a relatoria da proposta. Antes, a função estava encaminhada ao líder do PL, Carlos Portinho (RJ).