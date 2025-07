Tarifas: 3ª reunião de comitê reúne Anfavea, indústria química, cooperativas e central sindical

A terceira reunião do comitê criado pelo governo federal para discutir ações de proteção ao Brasil frente às tarifas anunciadas pelos Estados Unidos conta com 18 representantes de diferentes segmentos, do setor produtivo a centrais sindicais. Entre os presentes na rodada desta quarta-feira, 16, estão os presidentes da Confederação Nacional das Indústrias (CNI), da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) e da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim).

Representantes do cooperativismo e da agroindústria também estão presentes. Participam ainda da reunião membros de várias centrais sindicais, como a Central Única dos Trabalhadores (CUT). A reunião, que ocorre no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), é coordenada pelo vice-presidente e ministro, Geraldo Alckmin.

O nomeado Comitê Interministerial de Negociação e Contramedidas Econômicas e Comerciais foi oficializado no decreto que regula a Lei de Reciprocidade Econômica (Lei 15.122/25). Como primeira missão, o grupo terá o objetivo de ouvir os setores empresariais para detectar as implicações do anúncio de tarifas de 50% sobre todos os produtos importados do Brasil, a partir do dia 1º de agosto.