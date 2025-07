Túnel Santos-Guarujá recebe primeiro aval ambiental, emitido pela Cetesb

O projeto do Túnel Santos-Guarujá recebeu seu primeiro aval ambiental. O parecer técnico favorável ao Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) foi emitido pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). A proposta segue agora para deliberação do Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema).

O leilão, inicialmente marcado para 1º de agosto, foi adiado para 5 de setembro. A justificativa oficial é de que o novo prazo permitirá maior maturação das propostas das companhias que disputarão o certame.

Incluído no Novo PAC, o túnel será a maior obra do programa federal. O projeto prevê R$ 6,8 bilhões em investimentos. O valor foi ampliado em cerca de R$ 800 milhões na nova versão do edital, publicada em junho de 2025.