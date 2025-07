União Europeia detalha proposta de orçamento 2028-2034 com novas fontes de receita

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), divulgou nesta quarta-feira (16) sua proposta de orçamento de longo prazo do bloco para 2028-2034, que prevê quase dois trilhões de euros em recursos. O documento detalha fontes de financiamento e a alocação específica para áreas sensíveis como migração, transparência e simplificação administrativa.

As novas fontes de receita propostas pela Comissão Europeia devem gerar cerca de 58,5 bilhões de euros por ano e incluem ajustes no repasse ao orçamento comum das receitas do Sistema de Comércio de Emissões (ETS), com expectativa de arrecadação média de 9,6 bilhões de euros anuais, e do Mecanismo de Ajuste de Carbono na Fronteira (CBAM), que deve render 1,4 bilhão de euros por ano.

Também está prevista a criação de uma taxa sobre resíduo eletrônico não coletado, estimada em 15 bilhões de euros anuais, além de um imposto europeu sobre o tabaco, com base em uma alíquota mínima padronizada entre os Estados-membros, que pode gerar 11,2 bilhões de euros. Por fim, haverá uma contribuição corporativa europeia (CORE), com valor fixo anual pago por grandes empresas com faturamento acima de 100 milhões de euros, estimada em 6,8 bilhões de euros por ano.