ANP comunicou que fechará as portas por 3 dias na semana para economizar, diz superintendente

O superintendente da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Luciano Lobo, informou nesta quinta-feira, 17, que a agência disse na quarta-feira (16) aos funcionários que vai fechar as portas durante três dias por semana, para economizar recursos e tentar chegar até o final do ano.

"A ANP está passando pela pior crise dos últimos 20 anos. Sou concursado há 20 anos e nunca vi uma crise tão grave", disse Lobo ao abrir o terceiro dia do seminário Energia 360 Alagoas, promovido pela Origem Energia, em Maceió. "Ontem (quarta), a ANP comunicou que vai fechar as portas por três dias na semana para economizar recursos, para tentar chegar ao final do ano. Vai apagar as luzes", afirmou o servidor, pedindo ajuda às associações presentes ao evento para tentar reverter a situação.

A crise na agência reguladora, que também vem sendo percebida em outras similares, é consequência de sucessivos cortes de orçamento. Diante da limitação de recursos, a ANP já cortou a fiscalização da qualidade de combustíveis e reduziu a pesquisa de preços nos postos de abastecimento, entre outras medidas.