Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, após Trump negar demissão de Powell

Por Sergio Caldas

São Paulo, 17/07/2025 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, um dia após o presidente dos EUA, Donald Trump, negar rumores de que pretendesse demitir o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, e com investidores de olho nas negociações tarifárias de Washington.

O índice japonês Nikkei subiu 0,60% em Tóquio, a 39.901,19 pontos, com a ajuda de ações de tecnologia e do setor farmacêutico, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,19% em Seul, a 3.192,29 pontos, e o Taiex registrou ganho de 0,31% em Taiwan, a 23.113,28 pontos.