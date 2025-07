Bolsas da Europa fecham em alta, com negociações comerciais, balanços e CPI da zona do euro

O principal negociador da UE, Maros Sefcovic, embarcou para Washington nesta quarta, 16, para discutir tarifas com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, e o representante comercial do país, Jamieson Greer. "Líderes europeus concordaram em retaliar caso as tarifas americanas de 30% se concretizem. Possíveis medidas incluem impostos sobre gigantes da tecnologia americanas, restrições específicas a investimentos americanos na UE e acesso limitado para empresas americanas concorrerem a contratos públicos europeus", aponta Ipek Ozkardeskaya, analista sênior do Swissquote Bank. Por sua vez, vez "veremos se Trump se acovarda - e se isso desencadeia uma correção do mercado", sugere.

O CPI da zona do euro acelerou levemente para 2% em junho, ficando em linha com a meta oficial do Banco Central Europeu (BCE). O núcleo da inflação da zona do euro deverá desacelerar de 2,3% na taxa anual de junho para 2% até o fim deste ano, apoiado por preços de serviços mais baixos, estima a Capital Economics. "O BCE parece determinado a manter as taxas inalteradas na reunião da próxima semana, e o corte de juros que planejamos para setembro está longe de ser uma decisão tomada. O mercado de trabalho está se recuperando, mas ainda está aquecido, e a atividade econômica parece estar se mantendo razoavelmente bem. O BCE se sentirá confortável em fazer uma pausa e não revelará nada sobre seus prováveis próximos passos", projeta a consultoria.

Em Milão, o FTSE MIB subiu 0,92%, a 40.128,70 pontos. Em Madri, o Ibex35 teve alta de 0,78%, a 13.994,50 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 avançou 0,02%, a 7.695,57 pontos.