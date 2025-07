Bolsas de NY fecham em alta, com S&P 500 e Nasdaq renovando recordes

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta, 17, com S&P 500 e Nasdaq renovando máximas históricas de fechamento, em dia marcado pela divulgação de indicadores da economia americana e de importantes balanços. Um deles foi da fabricante taiwanesa de chips TSMC, que apresentou resultados robustos, impulsionando outras ações do setor. Como resultado, preocupações com as disputas tarifárias e com a possibilidade de demissão do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, ficaram em segundo plano.

O Dow Jones fechou em alta de 0,52%, aos 44.484,49 pontos. O S&P 500 avançou 0,54%, nos 6.297,36 pontos e o Nasdaq terminou o dia com ganho de 0,74%, aos 20.884,27 pontos.

As vendas no varejo dos Estados Unidos subiram 0,6% em junho ante maio, acima do previsto pelo consenso da FactSet, mas confirmaram queda mensal de 0,9% em maio. Já os pedidos de auxílio-desemprego americanos caíram 7 mil na semana, a 221 mil, contrariando previsão de alta.