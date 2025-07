Brasil quer negociação 'urgente', diz Alckmin; CNI vê 'perde-perde'

"Estamos prontos para estar na retaguarda do Executivo para que, nas decisões necessárias à ação do parlamento, nós possamos agir com rapidez, com agilidade, para que o Brasil possa sair mais forte desta crise", diz Motta no vídeo.

Comitê interministerial

A criação do Comitê Interministerial de Negociação e Contramedidas Econômicas e Comerciais foi oficializada no decreto que regula a Lei da Reciprocidade Econômica (Lei 15.122/25). Como primeira missão, o grupo deverá ouvir os setores empresariais para detectar as implicações do anúncio, pelos EUA, de tarifas de 50% sobre todos os produtos importados do Brasil, a partir do dia 1.º de agosto.

Ontem, foram realizadas três reuniões com o setor produtivo para discutir ações contra as tarifas anunciadas pelos EUA. Até aqui, a principal proposta do empresariado é de buscar pelo menos mais 90 dias de discussão e evitar retaliações o quanto for possível. Representantes do setor agropecuário pediram cautela ao Executivo nas negociações e que as tratativas sejam esgotadas até 31 de julho.

PIB

O tarifaço de Trump pode reduzir em 0,16% o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil e da China, além de provocar uma queda de 0,12% na economia global e uma retração de 2,1% no comércio mundial (US$ 483 bilhões), segundo levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI), a partir de fontes oficiais e estudos econômicos (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços; e Universidade Federal de Minas Gerais).