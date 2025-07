Câmara aprova uso do Fundo Social para financiar a quitação de dívidas de produtores rurais

- Inclui empréstimos - O projeto também atinge débitos relativos a empréstimos de qualquer natureza, vencidos ou vincendos, renegociados ou não, cujos recursos tenham sido ou venham a ser utilizados até seis meses após a publicação da lei, para amortização ou liquidação de operações de crédito rural ou de Cédulas de Produto Rural formalizadas até 30 de junho de 2025;

- Inclui débitos relativos a Cédulas de Produto Rural - O projeto inclui mesmo as cédulas vencidas ou vincendas, renegociadas ou não, emitidas até 30 de junho de 2025 em favor de instituições financeiras, cooperativas de produção, fornecedores de insumos ou compradores da produção, desde que registradas ou depositadas em entidade autorizada pelo Banco Central a exercer a atividade de registro ou de depósito centralizado de ativos financeiros ou de valores mobiliários;

- Regra diferente para operações de investimento - Nos três casos anteriores, quando os débitos se referirem a operações de investimento, o projeto alcança parcelas vencidas ou vincendas apenas até 31 de dezembro de 2027;

- Beneficiários do Nordeste com período maior - São beneficiários do financiamento os produtores rurais, suas associações, cooperativas e condomínios de Estados que tenham declarado calamidade pública ou emergência entre 2020 e 2025, em que as dívidas somem 10% a mais da carteira de crédito rural do município, tenham perdido duas vezes 20% do rendimento médio municipal e 30% da produção; no caso de beneficiários do Nordeste, o período de calamidade poderá ser de 2012 a 2025;

- Suspensão de inscrição em cadastro negativo - O projeto suspende o vencimento, as cobranças administrativas, as execuções extrajudiciais, judiciais e fiscais, a inscrição em cadastros negativos de crédito, e os respectivos prazos processuais, referentes às parcelas de crédito rural abrangidas pelo projeto.