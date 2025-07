Captação de renda fixa no exterior tem maior em volume desde 2014, afirma Anbima

As captações de renda fixa no exterior somaram US$ 17,2 bilhões no primeiro semestre, o equivalente a 86% de todo o volume captado em 2024 inteiro, segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Foi o maior volume semestral desde 2014.

Se incluir as emissões feitas em julho, o volume já ultrapassa o de 2024, destacou o presidente do Fórum de Estruturação de Mercado de Capitais da Anbima, Guilherme Maranhão.

Foram 20 captações externas no primeiro semestre. Além do Tesouro, nomes como Raízen, Caixa Econômica Federal, BV, FS Bioenergia e Gerdau fizeram ofertas este ano lá fora.