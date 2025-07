Com foco em IOF e tarifa, Ibovespa se estabiliza pelo 2º dia a 135,5 mil pontos

"Nos 135 mil pontos, o Ibovespa se mantém em patamar alto, embora já tenha acumulado uma correção de 5% em relação ao nível recorde de 141 mil pontos, do início de julho", observa Felipe Moura, gestor de portfólio e sócio da Finacap Investimentos. "Desde abril, houve um fluxo interessante de ingresso de recursos estrangeiros na Bolsa brasileira, embora estejam prevalecendo saídas nessas últimas semanas. Há uma certa perda de tração nesse fluxo externo, o que afeta as cotações", acrescenta Moura.

Ele destaca os ruídos sobre tarifas e IOF - ainda que não alterem no longo prazo, na sua visão, um quadro estrutural que ainda favorece as ações, considerando a perspectiva de que os juros caiam nos Estados Unidos e no Brasil, mais adiante. No meio da tarde, a Receita Federal informou que não haverá obrigatoriedade de cobrança retroativa do IOF para instituições financeiras após a decisão de ontem do ministro do STF Alexandre de Moraes - o que contribuiu para firmar levemente o Ibovespa no campo positivo, ainda que esta fosse mesmo a expectativa majoritária do mercado com relação ao assunto.

Para Lucas Almeida, sócio da AVG Capital, a possibilidade de a cobrança do IOF vir a ser retroativa gerava insegurança jurídica, contribuindo também para aumento da percepção de risco quanto à condução da política fiscal e o ajuste de prêmios pelo mercado - o que acaba afetando, também, o desempenho do Ibovespa, que esteve sob pressão desde que renovou máxima histórica, em 4 de julho. "A volatilidade da Bolsa, sem dúvida, é reflexo direto, também, da deterioração do ambiente institucional e fiscal. A decisão do STF sobre o IOF pegou mal: não só pelo impacto arrecadatório, mas pela insegurança jurídica que pode gerar", acrescenta.

"O maior problema do mercado continua a ser a tarifa de Trump, depois vem a Selic e, no momento, também a saída de fluxo dos estrangeiros da Bolsa", diz Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença. Com agenda de dados domésticos nesta quinta-feira esvaziada, o mercado monitorou não apenas a resolução de Moraes em relação ao IOF, mas também os desdobramentos em torno do tarifaço americano, aqui e no exterior.

Na falta de um denominador comum entre Congresso e Executivo, a decisão do magistrado do STF foi na direção correta, avalia o economista-chefe da Warren Investimentos e ex-secretário da Fazenda de São Paulo, Felipe Salto. "Moraes fez a interpretação dos atos normativos e a Constituição é muito clara, reservando ao Executivo a possibilidade de movimentar as alíquotas do IOF para fins regulatórios. Não está escrito com essas palavras, mas o IOF tem esse tratamento."

Salto reconhece que há um efeito óbvio sobre a arrecadação, que o próprio Ministério da Fazenda já havia sinalizado e que, por isso, a decisão de Moraes ajudará o governo a cumprir as metas fiscais neste ano. "O que Moraes fez foi tirar a parte do decreto que cobrava IOF sobre risco sacado, que era uma inovação. Não existia essa alíquota", acrescenta o economista.