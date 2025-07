Criptomoedas: bitcoin opera perto da estabilidade de olho em legislação do setor nos EUA

A Casa Branca está organizando uma cerimônia de assinatura sobre legislação do setor na tarde de sexta-feira.

O avanço da regulação nos EUA com o Genius Act tende a dar mais clareza jurídica, atrair investimento institucional e acelerar a adoção global desses ativos, afirma Sarah Uska, analista de criptoativos do Bitybank.

No radar, a criptomoeda ethereum superou o desempenho de seu par mais conhecido, o bitcoin, subindo para uma alta de seis, enquanto o bitcoin mostra sinais de consolidação em baixa depois de atingir um recorde de US$ 123.153 na segunda-feira, diz David Morrison, da Trade Nation.

Segundo ele, os traders que buscam se beneficiar de novos ganhos estão frustrados com o fracasso do bitcoin em voltar a subir acima de US$ 120.000 "levantando questões sobre se o impulso pode se manter sem um novo catalisador".

*Com informações da Dow Jones Newswires