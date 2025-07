Curva encerra sessão de quinta com queda em quase todos os vencimentos

A curva de juros local operou com os vértices mais curtos batendo mínimas intradia na segunda etapa do pregão desta quinta-feira, 17, enquanto os vencimentos intermediários e longos também cederam. O aumento das tensões comerciais e pesquisas eleitorais que indicaram quadro mais favorável para o presidente Lula em 2026 foram digeridos pelo mercado na sessão de ontem, o que pode ter provocado uma correção nas posições hoje. A queda do dólar ante o real e a influência do cenário externo também forneceram alívio às taxas futuras.

Encerrados os negócios, a taxa do Contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2026 ficou em 14,945%, igual ao ajuste desta quarta, 16. O DI de janeiro de 2027 passou de 14,370% no ajuste da véspera para 14,345%. O DI de janeiro de 2028 ficou em 13,700%, vindo de 13,758% no ajuste anterior. O DI do primeiro mês de 2029 recuou de 13,702% no ajuste antecedente para 13,620%.

Os investidores reagiram à decisão de ontem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que reverteu a derrubada do Legislativo e manteve o aumento do Imposto sobre Operações Financeiros (IOF) sobre uma série de transações, conforme decreto presidencial - exceto sobre operações de risco sacado. Se, de um lado, a resolução do magistrado indica uma vitória do Executivo e, portanto, uma relação ainda pouco amistosa com o Congresso, de outro, a elevação do tributo ajuda na arrecadação, contribui para desacelerar a atividade e, consequentemente, a inflação.