Dólar fecha em baixa de 0,26%, a R$ 5,5472, com ajustes e alta do petróleo

A decisão de ontem à noite do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de restabelecer o decreto do governo que eleva as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), à exceção do risco sacado, não teve impacto relevante nos negócios.

Para o economista-chefe do Integral Group, Daniel Miraglia, o nível atual da taxa de câmbio reflete a perspectiva de que pode haver algum recuo de Trump no tarifaço e que, mesmo se for efetivada a tarifa de 50% a produtos brasileiros a partir de 1º de agosto, os impactos econômicos serão limitados.

"Depois da correção nas últimas semanas, o dólar parece mais comportado porque não se vê uma piora grande da economia com as tarifas. A atratividade do carry trade continua contando bastante para manter o real nos níveis atuais", diz Miraglia.

Investidores também monitoraram declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao longo da tarde. Em entrevista à CNN Internacional, ele afirmou que "no momento certo" dará a "resposta certa" a Trump. Já em evento em Goiânia (GO), o presidente disse que o governo vai cobrar imposto de empresas digitais americanas, mas não detalhou a medida. Lula fará pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão hoje, às 20h30.

Miraglia, do Integral Group, avalia que pode haver um aumento das tensões com os Estados Unidos caso Lula suba o tom das críticas a Trump. O economista lembra que o presidente dos EUA sinalizou, em carta enviada ao Brasil, que está preocupado com cerceamento de liberdade de expressão de cidadãos americanos e o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, temas que não estão na esfera comercial

"Dependendo do comportamento das instituições brasileiras, é possível que Trump adote sanções mais pesadas em relação ao Brasil, inclusive mirando indivíduos. Esse risco, na minha visão, está mal precificado na taxa de câmbio", afirma Miraglia.