Dólar sobe em linha com exterior e de olho em IOF e política

O IGP-10 de julho recuou 1,65%, após queda de 0,97% em junho. O resultado representa uma queda mais acentuada que a mediana das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast, de recuo de 1,46%, com intervalo entre -0,52% e -1,82%. No ano, o IGP-10 acumula queda de 1,42%, mas tem alta de 3,42% em 12 meses.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou medida provisória que abre crédito extraordinário de R$ 3,31 bilhões para agilizar o ressarcimento de aposentados que tiveram descontos indevidos por associações na folha de pagamento. A devolução dos valores será feita a partir do dia 24 de julho.

A Unigel informou que iniciou as tratativas com seus credores financeiros com o objetivo de formalizar um acordo para suspender temporariamente a exigibilidade de obrigações pecuniárias do grupo, "diante do atual cenário desafiador enfrentado globalmente pela indústria química."

A China reiterou nesta quinta que a questão do fentanil é um "problema dos EUA", e não de Pequim.

A GE Aerospace teve lucro líquido de US$ 2,02 bilhões no segundo trimestre de 2025, um salto de 60% em comparação ao registrado em igual período do ano anterior, conforme balanço divulgado nesta quinta-feira.