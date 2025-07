É apropriado manter taxa de juros no nível atual por algum tempo, diz Adriana Kugler, do Fed

A diretora do Federal Reserve (Fed) Adriana Kugler considerou "apropriado" manter as taxas de juros no nível atual "por algum tempo", em discurso preparado para o Housing Partnership Network Symposium, nesta quinta-feira, 17. Ela justificou a posição considerando a estabilidade do lado do emprego no mandato, com a taxa de desemprego ainda em níveis historicamente baixos, expectativas elevadas de inflação de curto prazo e inflação de bens em alta "devido à pressão de alta das tarifas".

"Essa postura política ainda restritiva é importante para manter as expectativas de inflação de longo prazo ancoradas", disse, ao reiterar que tomará as próximas decisões de política monetária com base nos dados econômicos, na evolução das perspectivas e na sua avaliação dos riscos para ambos os lados do mandato duplo do BC americano, que prevê estabilidade de preços e pleno emprego.

Kugler estimou que, com base nos dados divulgados nesta semana, o índice de preços PCE suba 2,5% em 12 meses em junho, número que representa um ganho um pouco mais forte do que os 2,3% registrados em maio. O núcleo da inflação, por sua vez, deve atingir 2,8% em junho, também superior ao de maio.