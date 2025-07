Em carta, governo cita indignação e cobra resposta dos EUA sobre taxa

O governo enviou aos Estados Unidos uma nova carta na qual cobra respostas sobre uma proposta de negociação e manifesta "indignação" com as tarifas de 50% anunciadas na semana passada. O documento é assinado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), e pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

A carta foi enviada na terça-feira, 15, por via diplomática. A embaixada do Brasil em Washington encaminhou o documento ontem para as autoridades do governo Trump. Os destinatários são o secretário de Comércio americano, Howard Lutnick, e o representante comercial (USTR) dos EUA, Jamieson Greer.

Alckmin afirmou que, dois meses atrás, enviou uma carta com uma proposta de negociação sobre as tarifas até então anunciadas, de 10% sobre o Brasil, cujos termos foram mantidos confidenciais. Porém, o governo americano jamais respondeu.