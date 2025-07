Haddad sobre apoio de Trump a Bolsonaro: 'país sendo sacrificado por um soldado'

O sr. está se referindo ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas?

Não, a qualquer pessoa. Você vai ter duas mesas de negociação representando o Brasil? Faça pelos canais institucionais. E somar forças, não dividir. E quem é que vai fazer uma proposta em nome do Brasil? Qual dos 27 governadores? Não é melhor nós termos uma centralidade nas negociações? Até porque o interesse é o mesmo, suponho, que é ajudar os setores econômicos afetados. Então, não faz sentido ficar abrindo mesa de negociação. Uma com o Tarcísio, uma com o governador do Rio, uma com o governador de Minas.

O que o sr. achou de o governador Tarcísio ter saído em defesa do ex-presidente Bolsonaro?

Eu me manifestei sobre isso. Eu considero estranhíssima a posição dele e repito: uma pessoa que tem as pretensões que ele parece ter não pode se comportar como um vassalo de outro país, como se fosse um serviçal de outro país. Isso é indigno. E recebeu, até onde eu li, o devido tratamento de vários editoriais repreendendo esse comportamento abjeto, que não concorre para a solução do problema.

Em relação à investigação comercial dos EUA sobre o Brasil, anunciada nesta terça (15), alguns pontos foram elencados. De que forma o governo vai rebater ponto por ponto?

É o que nós estamos fazendo. A cada manifestação dos Estados Unidos, a nossa resposta tem sido de esclarecimento. Agora, é estranho, né? Um presidente de um país querer taxar o Pix de outro país? Além de taxar as exportações, ele vai taxar o Pix? Porque ele vai encarecer os custos de transação financeira no Brasil. Vai realizar o sonho do (deputado federal) Nikolas (Ferreira) de taxar o Pix.