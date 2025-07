Lula afirma à CNN que nunca imaginou comprar uma briga com os EUA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou à jornalista Christiane Amanpour, da CNN Internacional, que nunca imaginou comprar uma briga com os Estados Unidos, porque sempre teve uma "boa relação" com os antigos líderes do país. A entrevista foi veiculada nesta quinta-feira, 17.

"Eu nunca imaginaria brigar com os EUA, nunca. Você sabe muito bem que tive um relacionamento extraordinário com todos os ex-presidentes, desde Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama e o Joe Biden", declarou Lula.

Lula também disse que o Brasil é um "país que merece respeito" e cobrou isso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em outra parte da entrevista, Lula moderou o tom, e disse que espera ter uma boa relação com o republicano. Segundo o petista, a "supertarifa" também deve criar problemas para o povo americano.