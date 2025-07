Lula: não sou um presidente progressista, sou o presidente do Brasil

Falando sobre o Brics - grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, além de outros países do Sul Global -, Lula negou que haja qualquer intenção desse bloco de se distanciar do comércio com os Estados Unidos.

"O Brics não foi criado para brigar com país nenhum, o Brics foi criado para que possamos nos considerar igualmente, discutir as nossas questões de maneira pacífica", afirmou o petista. "Ninguém quer se livrar dos EUA, o que nós queremos e não ser reféns dos EUA. Nós queremos liberdade."