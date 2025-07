Minério e NY limitam queda do Ibovespa por incerteza com tarifas e temas internos como IOF

No foco dos investidores está ainda a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de manter parte do decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), mas rejeitando o trecho que tratava da tributação das operações de risco sacado.

"O posicionamento do STF impacta o mercado de crédito ao trazer novas variáveis para operações que já vinham sendo ajustadas a um cenário de juros elevados", pontua Jorge Kotz, CEO da Holding Grupo X, em nota.

O mercado também digere a pesquisa da Genial/Quaest, mostrando que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva registrou melhora nas intenções de voto para as eleições de 2026 e venceria todos os potenciais adversários no primeiro e no segundo turnos. Papéis de estatais são as que mais podem reagir ao avanço do petista.

Na quarta-feira, 16, os juros futuros e o dólar à vista subiram levemente com o receio de que esse cenário enfraqueça candidaturas de centro-direita em 2026, enquanto a popularidade de Lula cresce.

Também na quarta, um levantamento divulgado pelo mesmo instituto apontou que a reação do governo federal ao anúncio do tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi positiva na avaliação de Lula.

Após sete sessões em queda, o Ibovespa fechou esta quarta em alta de 0,19%, aos 135.510,99 pontos.