Moedas Globais: dólar sobe após dados firmes nos EUA ampliarem dúvidas sobre cortes do Fed

O dólar operou em alta nesta quinta-feira, 17, revertendo as perdas da véspera, impulsionado por dados econômicos acima do esperado nos Estados Unidos e ainda repercutindo declarações feitas nesta quarta, 16, pelo presidente dos EUA, Donald Trump, nas quais negou a intenção de demitir o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell. Comentários de dirigentes do BC americano e expectativas quanto à divulgação de novas "cartas tarifárias" do republicano seguiram no radar de investidores.

O índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis moedas fortes, fechou em alta de 0,35%, a 98,734 pontos. Por volta das 16h50 (de Brasília), a divisa americana subia a 148,58 ienes, enquanto o euro recuava a US$ 1,1600 e a libra operava estável a US$ 1,3418.

Apesar do alívio recente no dólar, analistas seguem atentos à perspectiva de médio prazo para a moeda americana. Para Marc Cogliatti, da Validus Risk Management, a tendência estrutural de enfraquecimento do dólar ainda não foi revertida, mesmo com o movimento de alta de hoje.