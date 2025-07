Moody'S eleva nota de crédito da Argentina e projeta crescimento de 4% para o país neste ano

A Moody's elevou a nota de crédito de longo prazo em moedas estrangeira e local da Argentina de Caa3 para Caa1, em meio à série de reformas econômicas implementadas pelo governo do presidente Javier Milei. A agência também alterou a perspectiva de positiva para estável.

A classificação reflete a liberalização do câmbio, o arrefecimento dos controles de capital e um novo programa com o Fundo Monetário Internacional (FMI), que apoiam a disponibilidade de liquidez e reduzem pressões de financiamento externo, de acordo com a instituição. Esses fatores diminuem a probabilidade de um evento de crédito negativo, avalia a Moody's.

Fiscal equilibrado