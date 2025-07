Moraes valida decreto do governo, mas revoga taxação de risco sacado

A Fazenda já havia recuado no risco sacado em relação ao primeiro decreto, baixando a tributação após forte pressão do setor financeiro. As empresas, porém, seguiam questionando a cobrança sobre essas operações.

Como mostrou o Estadão, tributaristas sustentam que a tributação do risco sacado caracterizaria uma nova incidência para o IOF e, dessa forma, seria necessário aprovar um projeto de lei dedicado ao assunto - não havendo a possibilidade de se instituir a cobrança por meio de decreto presidencial. Assim, as empresas já estavam se preparando para recorrer à Justiça caso Moraes não derrubasse essa cobrança.

Impacto na arrecadação

De acordo com o Ministério da Fazenda, sem a taxação sobre o risco sacado, a arrecadação prevista com o decreto cai R$ 450 milhões em 2025 e R$ 3,5 bilhões em 2026. A estimativa original era arrecadar R$ 12 bilhões a mais em 2025 e R$ 31,3 bilhões a mais em 2026 com todas as medidas do decreto assinado no dia 11 de junho.

"A decisão contribui para a retomada da harmonização entre os poderes e representa como o diálogo é fundamental para o retorno à normalidade institucional do país", disse a pasta após a decisão de Moraes.

A Fazenda ainda sustentou que o ministro relator "formou sobriamente seu juízo", após a audiência de conciliação na terça-feira.