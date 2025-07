'Não há hipótese de a gente não resolver o tarifaço dos EUA', diz Haddad

Deve ter sido porque eu trabalhei lá por 18 anos...

De que forma o governo vai reagir a essa investigação agora, que é um novo elemento, além da fala dele e da promessa de taxar, que essa vez ele abriu uma investigação de vários...

O governo tem procurado, na minha opinião, com muita correção, com muita sobriedade, a racionalidade das cartas que estão sendo enviadas, das manifestações. Nós estamos procurando qual é a racionalidade, o que está de fato por trás dessa iniciativa. Porque, por exemplo, nós em maio apresentamos uma proposta de negociação. Sem que houvesse sequer uma resposta à proposta que o Brasil fez, veio a taxação de 50%. (Taxação de) 10% ensejou uma negociação. Foi aberta, foram 10 reuniões. Acho que não conta com a minha que tive com o [secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Scott] Bessent na Califórnia. E ele próprio, na reunião que teve comigo, disse que negociaria a tarifa de 10%, diante da minha provocação de que não fazia sentido tarifar um país deficitário em relação ao comércio de bens e serviços com os Estados Unidos. Ele falou que há espaço para um entendimento, para uma negociação. Se com 10% havia espaço para uma negociação, do que nós estamos falando? O que o Pix pode incomodar?

As empresas de cartão de crédito?

Mas vamos supor que seja isso. Você vai abrir mão de um instrumento que foi desenvolvido com tecnologia brasileira, faz mais de 10 anos que o Pix está sendo desenvolvido. Há outras modalidades que estão entrando em operação. Pix parcelado, uma série de coisas. E vão baratear as transações financeiras.E aí você vai se incomodar com uma coisa que vai baratear as transações financeiras? Os Estados Unidos não estão copiando o Pix. O Pix pode ser exportado como uma tecnologia que vai facilitar muito a vida das pessoas. Você não se incomoda com a criptomoeda e vai se incomodar com o Pix? Qual é o sentido disso? É difícil compreender. É só lobby das empresas de cartão de crédito? É disso que nós estamos falando? Isso não está claro para nós. É uma pergunta que eu faço. A questão do desmatamento? O presidente Trump manifesta apoio e admiração ao ex-presidente Bolsonaro, que foi o maior responsável pelo aumento do desmatamento. Nós estamos revertendo o desmatamento, que temos um programa de recuperação de pastagens. Estamos fazendo tudo de acordo com as melhores práticas internacionais. Lideramos o debate de mudança climática no mundo. Vamos agora para a COP com propostas concretas de preservação das florestas tropicais. Este país vai ser penalizado? Qual é o sentido disso? Então, vai ficando difícil. Na carta que ganhou a repercussão, fala-se de um déficit comercial dos Estados que não existe, eles são superavitários. Fica difícil entender Com quem a gente fala? Quais pontos vão se manter na conversa? Então, nós estamos procurando. E a nossa diplomacia, vamos combinar, não é mérito de nenhum partido político. A construção histórica de uma diplomacia altamente competente e capacitada.

O senhor falou também, dentro desse tema de justiça tributária, do corte dos benefícios, que o senhor falou que são muitos ralos. A Fazenda disse que vai mandar em agosto uma proposta. Como vai ser esse corte? Ele vai ser linear? Vai ser de 10%?