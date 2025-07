Trump, Pix, Bolsonaro, Congresso, IR: a entrevista de Haddad ao 'Estadão' em 5 pontos

A mensagem do governo não é essa; a mensagem do governo é a seguinte: nós temos que fazer um ajuste, nós temos que fazer justiça tributária. Tem 1% da população que está lá no andar de cima, não está contribuindo com a sua justa parte e que, se passasse a contribuir, a gente teria um País um pouco melhor do ponto de vista da igualdade de oportunidades. Não seria um país tão desigual. Então, muitas vezes por trás desse discurso existe uma vontade de que nada mude. Esse País aqui, nós conhecemos bem a história dele: 350 anos de escravidão, patrimonialismo, tudo que a gente conhece. Ninguém aqui vem fazer lobby a favor de pobre, vem todo mundo aqui fazer lobby a favor justamente do morador da cobertura. Esse País precisa mudar. Você vai condenar um governo, um ministério que está querendo fazer com critério, com bom senso, uma mudança que, ainda que pequena, vai melhorar a vida do País?

Mas a pesquisa mostra que há rejeição a esse discurso: mais da metade dos entrevistados disse que não apoia esse tipo de polarização...

Você está perguntando para uma pessoa que faz um discurso em outro sentido. As pessoas que estão querendo dizer que isso é rico contra pobre, na verdade, não querem que as coisas mudem. O discurso que estamos fazendo é justiça tributária. Não é possível que a camada mais privilegiada não contribua; não é com mais, é com o justo. Nós estamos falando de uma alíquota de Imposto de Renda que é a mesma de uma professora de escola pública. Isso é colocar ricos contra pobres?

Faria Lima x Congresso

Por que não discutir o índice de correção dos pisos de saúde e educação para que se adequem ao do arcabouço fiscal? O arcabouço fica de pé sem esse debate?

Ele fica de pé, mas veja bem: quando você não consegue aprovar o mais fácil, qual é a expectativa de conseguir aprovar o mais difícil? Nós não estamos conseguindo aprovar o mais fácil. Nós temos que ter uma conversa franca, porque dependo de voto. Não adianta você mandar uma coisa para lá (Congresso) para ficar bem perante a Faria Lima e não ter noção de como as coisas vão se processar. A Fazenda nunca se indispôs a discutir nada. Se falava que a reforma administrativa ia salvar o Brasil; está lá o deputado Pedro Paulo, vai apresentar a proposta. Vamos ver.