Atividade industrial teve desempenho negativo em junho, revela sondagem da CNI

A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) avançou um ponto porcentual em junho, para 71%. Esse patamar supera em um ponto porcentual a UCI registrada em junho de 2024 e em dois pontos a UCI de junho de 2023.

No mês passado, os estoques de produtos acabados da indústria caíram ligeiramente em relação a maio. O índice de evolução do nível de estoque ficou em 49,6 pontos, pouco abaixo da linha dos 50 pontos. Assim, o índice de estoque efetivo em relação ao planejado recuou, passando de 50,5 pontos em maio para 49,7 pontos em junho. "Com a queda, o índice passou a situar-se abaixo da linha divisória de 50 pontos, ou seja, passou a mostrar que o nível de estoques está abaixo do patamar planejado pelos empresários industriais."

Piora das condições financeiras

A sondagem mostra que, no segundo trimestre de 2025, o índice de satisfação com a situação financeira da indústria caiu de 48,8 pontos no primeiro trimestre para 48,4 pontos. "Abaixo da linha divisória dos 50 pontos, o índice mostra insatisfação das empresas industriais com a sua situação financeira, que se tornou mais intensa e disseminada nesse segundo trimestre do ano, na comparação com o primeiro", diz a pesquisa.

"A piora das condições financeiras das empresas reflete a desaceleração da economia e os juros altos. Essa combinação prejudica o faturamento e aumenta alguns custos para a indústria, o que faz com que os empresários sintam um aperto financeiro cada vez maior", avalia Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI.

O índice de satisfação com o lucro operacional caiu 1,0 ponto entre os dois primeiros trimestres deste ano, para 42,8 pontos. Ao ficar mais distante dos 50 pontos, o índice revela um aprofundamento da insatisfação com o lucro operacional.