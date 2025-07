Bessent diz que acordo com o Japão ainda está dentro das possibilidades, mas sem apressar

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou nesta sexta-feira, 18, que um acordo comercial mutuamente benéfico com o Japão ainda está dentro da "esfera de possibilidades", em uma publicação no X. Contudo, Bessent ressaltou que um "bom acordo é mais importante do que um acordo apressado". "Estou animado para continuar conversas formais no futuro", escreveu.

O comentário de Bessent ocorre em meio a sua viagem ao Japão para participar da Expo 2025 Osaka Kansai, em celebração das relações bilaterais entre japoneses e americanos. O secretário agradeceu a recepção pelo premiê japonês, Shigeru Ishiba, e pelo ministro para revitalização econômica, Ryosei Akazawa. De acordo com veículos locais, não houveram negociações formais sobre tarifas nesta sexta-feira.