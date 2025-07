Bolsas da Europa fecham sem sinal único, aguardando negociações comerciais e com balanços

As bolsas da Europa fecharam sem sinal único na sessão desta sexta-feira, 18, aguardando novidades sobre as negociações comerciais dos Estados Unidos com a União Europeia (UE). Além disso, os mercados acompanharam a divulgação de uma série de balanços e notícias corporativas na região, que conferiram algumas movimentações de destaque em praças diversas.

O índice pan-europeu Stoxx600 fechou em baixa de 0,01%, a 547,00 pontos. Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,22%, a 8.992,12 pontos. Em Frankfurt, o DAX recuou 0,34%, a 24.287,57 pontos. Em Paris, o CAC 40 teve ganho de 0,01%, a 7.822,67 pontos.

Segundo a Baha, o comissário para o Comércio e Segurança Econômica da UE, Maros Sefcovic, teve conversas "intensas" com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, e com o Representante do Comércio americano (USTR, em inglês), Jamieson Greer, como informou um porta-voz, em coletiva de imprensa. Sobre as negociações antes de os EUA imporem suas tarifas sobre as exportações da UE, o porta-voz observou que "o último passo é sempre o mais difícil". O porta-voz acrescentou que Sefcovic informará os ministros do comércio de toda a UE sobre o progresso das negociações na tarde desta sexta-feira (horário local).