Chevron avança para concluir aquisição da Hess após vencer arbitragem contra Exxon

A iniciativa da Exxon para bloquear o acordo surpreendeu a indústria do petróleo, que não via gigantes empresas petrolíferas batalharem com tanta determinação desde que uma disputa judicial com a Pennzoil forçou a Texaco à falência na década de 1980.

A Exxon afirmou, em comunicado, que discorda da interpretação do painel, mas respeita o processo de arbitragem e resolução de disputas. Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.