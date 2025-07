China confirma alívio em restrições de chips da Nvidia pelos EUA, mas critica tarifas do Canadá

Em um comunicado separado, a China criticou a imposição de tarifas pelo Canadá em todos os países que exportem produtos contendo aço produzido por Pequim. "Essa prática viola regras da Organização Mundial do Comércio (OMC), prejudica a ordem internacional e os interesses da China", apontou o ministério. "Estamos insatisfeitos e nos opomos firmemente a isso".

O Ministério do Comércio chinês apontou que a maior razão das dificuldades enfrentadas pela indústria canadense doméstica de aço são as tarifas unilaterais dos EUA, acusando o Canadá de preferir prejudicar e culpar outros parceiros comerciais, incluindo a China. "Isso vai seriamente danificar a cooperação econômica e comercial normal entre Canadá e China", alertou, pedindo que o lado canadense revogue as medidas e prometendo tomar "todas as medidas necessárias" para proteger os direitos legítimos chineses.