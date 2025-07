Christopher Waller diz que servirá como presidente do Fomc, se Trump assim decidir

O diretor do Federal Reserve (Fed), Christopher Waller, afirmou que servirá como presidente do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, em inglês), caso seja convocado pelo presidente dos EUA, Donald Trump. A declaração foi dada em entrevista para a Bloomberg TV na manhã desta sexta-feira, 18. "Mas isso é somente hipotético, não houve qualquer tipo de contato ainda", disse.

Nos últimos dias, Trump desmentiu relatos sobre pretender demitir o atual presidente do BC americano, Jerome Powell, mas reiterou diversas vezes críticas à sua gestão e ao nível elevado dos juros do país.

Na quinta, 17, Waller defendeu que já existe a possibilidade de um corte de juros de 25 pontos-base (pb) em julho, alegando que, apesar da inflação acima da meta, se preocupa com o estado do mercado de trabalho. Questionado sobre este comentário, o diretor reafirmou sua posição. "Os dados do mercado de trabalho estão bem na superfície, mas o setor privado não está", disse, apontando que a ausência de novas contratações e a taxa de desemprego entre jovens graduados - de 7%, segundo ele - são sinais claros de enfraquecimento.