Dólar avança com temor de ofensiva de Trump após ação de STF contra Bolsonaro

"O real destoou das outras moedas, que se apreciaram contra o dólar, porque há uma redução da exposição ao risco na véspera do fim de semana com o aumento da incerteza após as medidas do STF. Ninguém sabe qual vai ser a reação de Trump", afirma o economista-chefe da corretora Monte Bravo, Luciano Costa. "Trump tem o histórico de atacar para depois negociar, mas as tarifas não foram motivadas apenas por questões comerciais e há uma situação de confronto com a reação do governo brasileiro".

Ontem, Trump divulgou uma carta de apoio a Bolsonaro, na qual afirmou que vê "o terrível tratamento" que o ex-presidente estaria "recebendo nas mãos de um sistema injusto". No fim da tarde, Trump voltou a criticar o Brics, reafirmando que o bloco "tenta acabar com o dólar". Ele repetiu a promessa de impor tarifas de 10% a todos os países do grupo, mas não citou especificamente o Brasil.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, anunciou a imposição de uma série de medidas cautelares a Bolsonaro, como uso de tornozeleira eletrônica, proibição de acesso a redes sociais e recolhimento domiciliar entre 19h e 17h, após pedido da Polícia Federal com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR). Moraes listou como motivos como coação, obstrução e atentado à soberania nacional.

Bolsonaro e o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, seu filho, atuam para que os Estados Unidos imponham sanções contra autoridades brasileiras, afirma a PF, que realizou operação de busca e apreensão em endereços ligados ao ex-presidente. Em sua defesa, Bolsonaro negou a articulação com seu filho que levou a imposição de tarifas ao Brasil e disse se sentir "humilhado com tornozeleira".

Parte da escalada do dólar à tarde veio após a primeira turma do STF formar maioria para manter as decisões de Moraes. Houve desconforto com o apoio público ao ex-presidente vindo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visto como virtual candidato da oposição no pleito de 2026. Além disso, Eduardo Bolsonaro, que é considerado como alguém próximo de Trump, voltou a atacar Moraes, a quem chamou de "gângster" e "bandido de toga".

Para o economista-chefe da Nova Futura Investimentos, Nicolas Borsoi, eventuais sanções individuais a autoridades brasileiras, em especial o ministro Alexandre de Moraes, tendem a ter impacto limitado na dinâmica dos ativos locais. Caso a opção de Trump seja por uma ação mais abrangente contra o Brasil, é possível que haja uma depreciação mais acentuada do real no curto prazo.