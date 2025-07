Electrolux divulga lucro abaixo do esperado em meio a incertezas tarifárias

A Electrolux voltou a lucrar no segundo trimestre, de acordo com balanço divulgado nesta sexta-feira, 18, mas teve desempenho aquém do esperado, à medida que preocupações com a inflação dos EUA ligadas à política tarifária do governo Trump pesam na confiança do consumidor.

O fabricante sueco de eletrodomésticos teve lucro líquido de 178 milhões de coroas suecas (US$ 18,2 milhões) no trimestre, bem abaixo do ganho de 266 milhões de coroas previsto por analistas, segundo levantamento feito pela própria empresa. No mesmo período do ano passado, a Electrolux sofreu prejuízo líquido de 80 milhões de coroas.

As vendas trimestrais somaram 31,28 bilhões de coroas, também abaixo do consenso de analistas, de 31,61 bilhões de coroas.