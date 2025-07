Executivos da indústria afirmam ser difícil Abrir novos mercados

Na mesma linha, o presidente da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), André Passos, afirmou que a busca por novos mercados é "muito difícil" no curto prazo.

A indústria química nacional exporta hoje US$ 2,4 bilhões em produtos químicos para os EUA, 80% concentrados em 50 categorias. Os americanos são o segundo maior mercado do setor químico brasileiro. Passos afirma que a sobretaxa de 50% é insustentável. "Parece muito claro que eles vão ter de mudar, até por pressão das próprias empresas dos Estados Unidos que operam no Brasil e operam lá", avaliou.

Segundo relatos, os participantes das reuniões no Mdic foram unânimes sobre a continuidade das negociações, a princípio sem retaliação. As centrais sindicais levaram ao governo a preocupação com os empregos, já que as tarifas vão impactar fortemente a indústria, e defenderam que o governo já pense em medidas para contornar esse impacto.

As preocupações são as mesmas, de retração da atividade econômica no País. Há relatos de setores que já paralisaram plantas industriais, uma vez que os importadores pediram para segurar remessas de produtos, e outros segmentos decidiram antecipar férias coletivas.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.