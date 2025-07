Haddad: 'Nem trabalho com a hipótese de não resolver o tarifaço'

As empresas de cartão de crédito?

Mas vamos supor que seja isso. Você vai abrir mão de um instrumento que foi desenvolvido com tecnologia brasileira, que vai baratear as transações financeiras? Os Estados Unidos deveriam estar copiando o Pix. O Pix pode ser exportado como uma tecnologia que vai facilitar muito a vida das pessoas. Você não se incomoda com criptomoeda e vai se incomodar com o Pix? Qual é o sentido disso? É difícil compreender. É só lobby das empresas de cartão de crédito? É disso que nós estamos falando? Isso não está claro para nós. A questão do desmatamento? O presidente Trump manifesta apoio e admiração ao ex-presidente (Jair) Bolsonaro, que foi o maior responsável pelo aumento do desmatamento. Nós estamos revertendo o desmatamento. Este País vai ser penalizado? Qual é o sentido disso? Fica difícil entender.

Mas se o sr. diz que não há racionalidade econômica, o que há por trás da decisão?

Eles estão percebendo uma vulnerabilidade do Brasil em virtude do fato de ter uma força política, que é a extrema direita bolsonarista, concorrendo para os interesses americanos; eles estão aproveitando essa oportunidade. (Eles devem estar pensando:) "Quando é que nós vamos nos deparar com essa mesma situação no futuro? De uma força política, que tem capital político, estar defendendo os nossos interesses americanos. É uma oportunidade de ouro para nós colocarmos o Brasil numa situação difícil."

Na implementação da Lei da Reciprocidade, foi criado um grupo e coube à Fazenda analisar os impactos das medidas do governo Trump. O sr. já tem os impactos das tarifas de 50% sobre a importação dos produtos brasileiros?

Nós temos esse prazo (até 1.º de agosto), que tem de ser usado com muita sabedoria. O presidente Lula não quer um arroubo, não é o estilo do presidente. Ele quer tratar com a seriedade devida. Do mesmo jeito que ele quer ser respeitado enquanto chefe de Estado, ele também respeita a soberania de outro país. Mas nós temos de usar esse tempo para encontrar o caminho da superação de uma coisa traumática.