Ibovespa cai ao menor nível em quase 3 meses com 'efeito Bolsonaro'

Trump só recuará na política tarifária contra o Brasil se obtiver uma "sensação de vitória" e é isso que o Brasil precisa entregar do ponto de vista psicológico. A avaliação foi feita durante reunião do grupo LIDE, hoje, com empresários em São Paulo, segundo fontes ouvidas pela Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), reportam as jornalistas Caroline Aragaki e Júlia Pestana. Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL) apostam em nova reação de Donald Trump após Bolsonaro se tornar alvo de busca e apreensão e de medidas cautelares, reportam as jornalistas Adriana Victorino e Bianca Gomes, do Estadão.

A expectativa dos bolsonaristas é de que Trump "dobre a aposta" no apoio ao ex-presidente brasileiro e anuncie novas tarifas ou mesmo uma retaliação direta ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Moraes autorizou a operação da Polícia Federal ocorrida nesta sexta-feira - em que Bolsonaro passou a ser monitorado com uma tornozeleira eletrônica e a quem foi determinado afastamento de redes sociais, bem como restrição de deslocamentos e proibição de falar com o filho Eduardo, que decidiu morar nos Estados Unidos.

Ainda no começo da tarde, a Primeira Turma do STF formou maioria para manter as medidas restritivas impostas ao ex-presidente pelo ministro Moraes. Acompanharam o relator da ação os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin. Com a maioria atingida no plenário virtual, as medidas cautelares impostas por Moraes foram referendadas. Ainda faltavam os votos dos ministros Luiz Fux e Carmen Lúcia: a sessão virtual foi aberta ao meio-dia e se estende ao fim da noite desta sexta-feira.

"Mais um dia ruim para o fechamento da sessão e da semana, vinculado a questões associadas a decisões do STF, com a operação da PF sobre Bolsonaro que pode elevar a agressividade do governo Trump contra o Brasil", diz Bruna Centeno, economista, sócia e advisor na Blue3 Investimentos. "Na carta aberta de ontem (quinta, 17), em novo apoio público de Trump ao ex-presidente brasileiro, não passou despercebida ao mercado a observação de que a Casa Branca continuará monitorando de perto a situação política no Brasil", acrescenta a economista, observando que a questão tarifária dos EUA com relação ao Brasil segue em terreno instável e movediço.

"Há uma escalada da disputa, com reverberações também, positivas, para a popularidade de Lula em retomada para a eleição de 2026, de que Bolsonaro não poderá participar por decisão do STF. E a Bolsa tem sentido, refletido tudo isso, com efeito também para o câmbio, em alta do dólar frente ao real, e para a curva do DI, que avança", diz Bruna.

Para Felipe Papini, sócio da One Investimentos, a acentuação das perdas do Ibovespa à tarde, assim como a alta do dólar - a R$ 5,58 no fechamento - e a pressão observada na curva de juros doméstica, também se relaciona à virtual coincidência entre a carta de ontem, de Trump, e a operação da PF nesta sexta-feira. Uma justaposição que pode ser interpretada pelo viés de causa e efeito: um combustível que acentua incertezas com relação ao uso da arma comercial pelo segundo maior parceiro do Brasil - os EUA sob Trump - para manter o cerco sobre questões domésticas do país, como as deliberações do STF.