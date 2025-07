Lide: Roberto Giannetti pede redução da tensão política nas discussões sobre o tarifaço

O head de Comércio Exterior do LIDE, Roberto Giannetti, afirmou que envolver questões políticas na discussão sobre tarifas entre Brasil e Estados Unidos é um erro que pode "custar caro" ao comércio bilateral.

Para ele, o debate precisa se apoiar em critérios técnicos e econômicos, com propostas construtivas que evitem retaliações e preservem um "relacionamento construído ao longo de décadas".

Mais cedo, as medidas restritivas impostas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foram decretadas no bojo de um novo inquérito instaurado há exatamente um semana, na esteira do "tarifaço" do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra a economia brasileira.